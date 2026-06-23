Kars\'ta Hayvancılıkta İlk Mezunlar

Kars'ta Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı, ilk mezunlarını vererek eğitim hayatında önemli bir başarıya imza attı.

Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, öğretmenler ve aileler büyük gurur ve heyecan yaşarken, programda duygu dolu anlar da yaşandı. Törene katılan davetliler, Kars'ta hayvancılık sektörüne nitelikli ara eleman kazandıracak olan gençlerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında eğitim gören öğrenciler, lise öğrenimleri boyunca hayvan anatomisi, hayvan sağlığı, laboratuvar uygulamaları, koruyucu hekimlik hizmetleri ve klinik bilimleri gibi birçok alanda kapsamlı eğitim aldı. Teorik bilgilerini uygulamayla pekiştiren öğrenciler, yaz stajlarını veteriner kliniklerinde tamamlayarak mesleki deneyim kazandı.

Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığa katkı sunacak genç veteriner sağlık teknisyenleri, mezuniyetlerinin ardından gerek özel sektörde gerekse kamu alanında görev alabilecek donanıma sahip olarak eğitimlerini tamamladı.

Yetkililer, Kars'ın hayvancılık potansiyelinin her geçen gün geliştiğine dikkat çekerek, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını ifade etti. İlk mezunlarını veren bölümün önümüzdeki yıllarda da bölge hayvancılığına önemli katkılar sunması bekleniyor. Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KARS