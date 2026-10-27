Kars’ta İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars’ta İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars’ta İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars’ta Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kars'ta Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmalar, sinevizyon gösterimi, ilahi ve şiir dinletileri ile oratoryo gösterisi yer aldı.

Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı etkinlikleri kapsamında İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı.

Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı program, 12-B sınıfı öğrencisi Muhammed Saki Çalışki'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından imam hatip okullarının kuruluşuna katkı sunanlar ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Okul Müdürü Taner Ölmez, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. İmam hatip okullarının eğitim hayatındaki yeri ve kuruluşundan bugüne uzanan süreçte üstlendiği misyona dikkat çekildi.

Etkinlikte daha sonra "Çift Kanatlı Bir Yol İmam Hatipli Olmak" adlı tanıtım filmi izlendi. Kars ÖNDER Başkanı Abdulkerim Yusufoğlu da katılımcılara hitap ederek imam hatip okullarının geçmişten günümüze eğitim alanındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın kültür ve sanat bölümünde okulun ezgi ve ilahi korosu sahne aldı. Öğrencilerin seslendirdiği eserlerin ardından 11-B sınıfı öğrencisi Şahsenem Kaya, Ali Ulvi Kurucu'nun "Sen" adlı şiirini okudu. Ortaokul öğrencileri Dursun Efe Ağdaş ve Elvan Sümeyye Gök de şiir dinletileriyle programa katkı sundu.

Etkinliğin devamında öğrenciler tarafından hazırlanan "İmam Hatipli Olmak" adlı oratoryo gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin performansı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

İmam hatip okullarının 1951 yılında başlayan eğitim yolculuğuna vurgu yapılan programı hazırlayan Meslek Dersleri öğretmenleri Kevser Büktel ve Bünyamin Yıldız ve emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. Program daha sonra sona erdi.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriEğitimKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 15:30:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Kars’ta İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei