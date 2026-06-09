Kars\'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

" Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri" (KAFKAS) Projesi'nin "21'de 36 Kars Okuyor" ve "Okuyan Kars" alt projeleri kapsamında kent genelinde kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen proje kapsamında, ilkokul, ortaokul, lise ve veli kategorilerinde en çok kitap okuyan isimler ödüllendirildi.

Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"98 bin kitap, 8 milyon sayfa okundu"

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, KAFKAS Projesi kapsamında kitap okuma oranlarında önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Kaya, özellikle Nisan-Haziran döneminde yaklaşık 98 bin kitabın okunduğunu ve toplamda 8 milyon sayfaya ulaşıldığını ifade ederek, önceki dönemlere göre yüzde 25 oranında artış sağlandığını söyledi.

Velilerin projeye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kaya, "Daha önce kitap okuma programlarımıza katılan veli oranı yüzde 17 seviyelerindeydi. Bugün bu oran yüzde 27'ye ulaştı. Ayrıca okullarımızın ihtiyaç duyduğu eserlerin temini konusunda gerekli destekleri sağlayarak öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere uygun eserlerle buluşmasını sağladık" dedi.

"Vali Polat: Kars eğitimde büyük bir dönüşüm yaşıyor"

Törende müzik dinletisi ve halk oyunları gösterilerinin ardından konuşan Kars Valisi Ziya Polat, KAFKAS Projesi'nin yalnızca akademik başarıyı değil, sosyal, kültürel ve sportif gelişimi de hedeflediğini kaydetti.

Vali Polat, 3 yıl önce başlatılan proje ile Kars'ın eğitim alanında önemli bir değişim yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu şehrin kendi öğretmeniyle, kendi öğrencisiyle, kendi değerleriyle başarıya ulaşabileceğine inanıyorduk. Bugün bunun sonuçlarını görüyoruz. Üç yıl önce sadece 7 halk oyunları ekibimiz vardı, bugün 141 okulumuzda halk oyunları ekibi bulunuyor. Bando takımı olmayan bir ilden, çok sayıda bando takımına sahip bir ile dönüştük. Çocuklarımızı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturduk. Kars bugün tarihinde görülmemiş başarılara imza atıyor. Kırkın üzerinde Türkiye şampiyonluğu elde edildi."

Vali Polat ayrıca hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerini ileterek eğitim camiasına teşekkür etti.

"Dereceye girenler ödüllerini aldı"

Yapılan konuşmaların ardından kategorilerinde dereceye giren öğrenci ve velilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İlkokul Kategorisi: Kardelen Rüya Turp (Merkez Kars İlkokulu) - 1'inci,Taha Güneş (Namık Kemal İlkokulu) - 2'inci ve Meryem Güldeste Bayar (Mehmetçik İlkokulu) - 3'üncü.

Ortaokul Kategorisi: Zerya Üreyil (Şehit Tugay Salgar Ortaokulu) 1'inci, Ela Ceylan (Akbaba Ortaokulu) 2'inci ve Ümmü Gülsüm Karabağ (Akyaka Yatılı Bölge Ortaokulu) 3'üncü.

Lise Kategorisi: İzzet İsmail Gürsoy (Kars Fen Lisesi) 1'inci, Revşan Alim (Kağızman Aras Anadolu Lisesi) 2'inci ve Dilara Yıldız (Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi) 3'üncü.

Veliler Kategorisi: Neslihan Mercan (Selim Vehbi Akyar İlkokulu) 1'inci, Nazlı Ceylan (Akbaba Ortaokulu) 2'inci ve Yaver Konca (Namık Kemal İlkokulu) 3'üncü. Ödül töreni, dereceye giren öğrenci ve velilerin protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

KAFKAS Projesi kapsamında yürütülen kitap okuma çalışmaları, öğrenciler kadar velilerin de sürece aktif katılımını sağlayarak Kars'ta okuma kültürünün güçlenmesine önemli katkı sunuyor. Proje sayesinde kent genelinde kitapla buluşan birey sayısı her geçen gün artarken, eğitimde kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmalar da kararlılıkla sürdürülüyor. - KARS