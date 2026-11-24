Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşan Kars Valisi Ziya Polat, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını belirterek, "İnsanın geleceğine dokunan, bir milletin istikbalini yoğuran, nesilleri aydınlığa taşıyan ulvi bir davadır" dedi.

Kars'ta Öğretmenler Günü etkinlikleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenler adına konuşma yapıldı. Bir öğretmen anısının paylaşıldığı etkinlikte şiirler okundu.

"Kars'ta 4 bin 656 öğretmenimiz ve 56 bin 50 öğrencimizle büyük bir eğitim ailesiyiz"

Programın açılışında konuşan Kars İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, "2026-2027 eğitim öğretim yılında Kars'ımızda, resmi ve özel toplam 624 okulumuzda, 4 bin 656 öğretmenimiz ve 56 bin 50 öğrencimizle büyük bir eğitim ailesiyiz. Bu rakamların her biri bizim için yalnızca bir istatistik değil; bir çocuğun hayali, bir ailenin umudu ve şehrimizin yarınıdır. Kars'ın merkezinde de en uzak köyünde de aynı inançla çalışıyoruz. Karın, soğuğun, uzun yolların bazen güçleştirdiği günlerde bile sınıfının kapısını heyecanla açan öğretmenlerimiz var. Onların emeğini bir sayıya, bir başarı tablosuna sığdırmak mümkün değil. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bize eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını hatırlatıyor. Amacımız; bilgili olduğu kadar vicdanlı, üretken olduğu kadar sorumluluk sahibi, köklerini bilen ve geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek. Erdemi, değeri ve eylemi bir araya getiren bu anlayışın sınıftaki en güçlü karşılığı yine öğretmenlerimizdir. Biz de Kars'ta bilim, sanat, spor, kültür ve uluslararası projelerle çocuklarımızın önüne yeni kapılar açmaya; öğretmenlerimizin gayretini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Öğretmen, bir milletin istikbalini yoğuran kişidir"

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.

Polat, "Bugün, yalnızca bir günü kutlamak için değil; geleceğin mimarlarına, gönül işçilerimize, Türk maarifinin irfan erlerine hürmetimizi sunmak için bir aradayız. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Eğitim, uzun ve ince bir yoldur ve o yolun her taşında bir öğretmenin ayak izi, her ışığında bir öğretmenin emeği vardır. Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; insanın geleceğine dokunan, bir milletin istikbalini yoğuran, nesilleri aydınlığa taşıyan ulvi bir davadır. Öğretmen; bilenle bilmeyenin bir olmadığını hatırlatan, alimin mürekkebini şehidin kanıyla eş tutacak kadar yüce bir inancın taşıyıcısıdır. O, ışığı kendinden olmayanların kararttığı dünyalarda feneriyle insan arayan kişidir. Gönülleri çoraklaşmış genç yüreklere rahmet rahmet yağandır. Yesevi'nin ocağında köz, Yunus'un dergahında sabır, Mevlana'nın çağrısında aşk ve hoşgörüdür. Sözü bazen nasihat olur, bazen şefkat, bazen de bir ömür yol gösteren bir yıldız. Her birimiz, hayatımızda unutamadığımız birkaç kişi sayabiliriz. İşte o kişilerden biri, belki de en önemlisi öğretmenlerimizdir. Bir çocuğun gözlerinde saklı cevheri ilk fark eden, o cevheri bir ömür kaybolmadan parlatmak için çalışan; bir yüreği ışığa kavuşturmak için kendi yüreğini feda eden kişidir öğretmen" şeklinde konuştu.

Programda öğretmenlerin meslek hayatına ve eğitim camiasına ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterimi izletildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenirken, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Kutlama programı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Türk Halk Müziği korosunun seslendirdiği eserler de programa renk kattı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa; Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.