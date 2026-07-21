Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nden YKS\'de büyük başarı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, elde ettiği Türkiye dereceleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Okuldan Sözel Türkiye Birincisi, Yabancı Dil Türkiye 3'üncüsü, Sözel Türkiye 7'ncisi, TYT Türkiye 5'incisi ve Eşit Ağırlık Türkiye 12'ncisi çıktı. İlk yüzde 22, ilk binde ise toplam 78 derece elde edilen okulda öğrenciler ve okul müdürü başarının sırrını anlattı.

Türkiye genelinde açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl da elde ettiği derecelerle eğitim camiasında adından söz ettirdi. Farklı puan türlerinde Türkiye dereceleri çıkaran okul, ilk yüzde 22, ilk binde ise toplam 78 derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

YKS sonuçlarına göre okul öğrencilerinden Enes Selahattin Coşkun Sözel alanda Türkiye birincisi olurken, Ammar Mahmut Yabancı Dil (YDT) alanında Türkiye 3'üncüsü, Abdulkadir Şahin Sözel alanda Türkiye 7'ncisi, Hane Hifa Akkuş ise TYT Türkiye 5'incisi ve Eşit Ağırlık Türkiye 12'ncisi oldu. İlk bindeki dereceler ise sayısalda 14, sözelde 21, eşit ağırlıkta 22 ve yabancı dil alanında 21 öğrenci olarak gerçekleşti.

Başarının arkasında ise yıllardır uygulanan planlı eğitim modeli yer alıyor. Özellikle 12'nci sınıfta uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), yoğun deneme programları ve öğrencilerin günün büyük bölümünü kütüphanede geçirerek sınava hazırlandığı KAFES sistemi, başarıda önemli rol oynadı. Öğrenciler, düzenli çalışma programı, öğretmenlerin birebir rehberliği, arkadaş dayanışması ve ailelerinin manevi desteği sayesinde hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

"Başarı, hepimizin ortak emeğinin bir ürünü"

Okulun sistemli çalışma programı ve öğretmenlerin büyük emeğiyle bu dereceyi elde ettiğini belirten Sözel Türkiye Birincisi Enes Selahattin Coşkun, sürecin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Bu başarı aslında sadece bana ait değil; okul yönetimimizin, öğretmenlerimizin ve iki yıl boyunca verdiğimiz yoğun emeğin ortak bir ürünüdür. İlk yıl çalışma alışkanlığı kazandık, ikinci yıl ise tempomuzu ciddi şekilde artırdık. Özellikle son aylarda gün doğmadan başlayıp akşam hava kararana kadar süren yoğun bir tempoda çalıştık. Öğretmenlerimiz derslerin yanı sıra sınav stratejileriyle de bize rehberlik etti. Arkadaşlarımızla aynı hedef doğrultusunda kenetlenmemiz motivasyonumuzu yüksek tuttu, ailelerimiz ise manevi desteğini hiç eksik etmedi."

"Sabahları 'Bugün YKS için ne yapabilirim?' diyerek güne başladık"

Yabancı Dil (YDT) Türkiye 3'üncüsü Ammar Mahmut, okul içindeki aile ortamının ve doğru çalışma disiplininin başarıyı getirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Uzun ve yorucu bir sürecin ardından emeklerimizin karşılığını almak gurur verici. Okulumuzda ilk yıllarda kültürel birikimimizi geliştirip ardından tamamen YKS odaklı bir sürece girdik. Başarılı olan arkadaşlarımızın ortak noktası, her sabah 'Bugün YKS için ne yapabilirim?' düşüncesiyle güne başlamalarıydı. Birlikte çalıştık, birbirimizi sürekli motive ettik. Bundan sonraki hedefim Elektronik Mühendisliği okuyarak kariyerimi bu alanda şekillendirmek."

"Günde 15 saate varan planlı ve disiplinli çalışmalar yaptık"

TYT Türkiye 5'incisi ve Eşit Ağırlık Türkiye 12'ncisi Hane Hifa Akkuş, okuldaki çalışma ortamının çalışma disiplinine doğrudan katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu:

"Hazırlık sınıfından itibaren okulumuz bize hem akademik hem de sosyal ve manevi anlamda büyük değer kattı. YKS hazırlığına 11'inci sınıfta nasıl çalışmamız gerektiğini öğrenerek başladık. 12'nci sınıfta ise ilk dönem TYT, ikinci dönem tamamen AYT odaklı devam ettik. Okulumuzdaki KAFES sistemi sayesinde günümüzün büyük bölümünü kütüphanede geçirdik. DYK kursları ve son aylarda günde ikiye çıkan deneme sınavlarıyla süreci pekiştirdik. Öğretmenlerimizin ve ailelerimizin desteğiyle bazen günde 15 saati bulan disiplinli çalışmalarımızın karşılığını aldık."

"Deneme sınavlarındaki yanlışlarımı analiz ederek netlerimi yükselttim"

Sözel Türkiye 7'ncisi ve Eşit Ağırlık Türkiye 241'incisi Abdulkadir Şahin, deneme sınavı analizlerinin başarıdaki kritik rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"12'nci sınıfta uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile düzenli denemeler, eksiklerimizi görmemizi sağladı. Öğretmenlerimiz hangi dönemde hangi konulara yoğunlaşmamız gerektiği konusunda bizlere yön verdi. Bizden önceki mezunlarımızın tecrübeleri ve arkadaş ortamımızın motivasyonu da bize güç kattı. Gayret ve azimle hareket ettim; özellikle denemelerdeki yanlışlarımı titizlikle analiz ederek eksiklerimi kapattım ve netlerimi artırmayı başardım."

"Bu yıl da iki öğrencimize otomobil hediye edeceğiz"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, elde edilen kitlesel başarının ve köklü geleneklerin önemine değinerek şöyle konuştu:

"Bu yıl da öğrencilerimiz Sözel Türkiye birinciliği, YDT Türkiye 3'üncülüğü, Sözel Türkiye 7'nciliği, TYT Türkiye 5'inciliği ve Eşit Ağırlık Türkiye 12'nciliği gibi üstün dereceler elde etti. İlk binde yer alan 78 derecemiz; sayısalda 14, sözelde 21, eşit ağırlıkta 22 ve yabancı dilde 21 öğrenci olarak dağıldı. Okulumuzda 1993 yılından bu yana Türkiye'de ilk üç dereceye giren öğrencilere Kartal Eğitim Vakfı tarafından otomobil hediye ediliyor. Bugüne kadar 8 öğrencimize araç teslim ettik; bu yıl da iki öğrencimize araçlarını hediye edeceğiz. Bu başarı; öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin fedakarlığı ve ailelerin desteğinin bir sonucudur. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL