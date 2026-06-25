Kastamonu'da Aşure Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kastamonu'da Aşure Günü Etkinliği

Kastamonu\'da Aşure Günü Etkinliği
25.06.2026 13:48
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Kastamonu Üniversitesi'nde Muharrem ayı nedeniyle öğrencilere aşure ikram edildi.

Kastamonu Üniversitesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere aşure ikram dildi.

Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Muharrem ayı vesilesiyle üniversite kampüsünde Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hazırlanan aşureler öğrencilere ikram edildi. Farklı ülkelerden Kastamonu'ya eğitim almak için gelen yabancı öğrenciler, kültürün köklü geleneklerinden biri olan Aşure Günü'nü yakından tanıma ve aşure deneyimleme imkanı buldu. Aşure ikramının ardından program, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Onur Hasdedeoğlu, Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Aydın Caymaz, Basın Müşaviri Doç. Dr. Selver Mertoğlu, Müşavir Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Ergün ile akademik ve idari personel ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kastamonu'da Aşure Günü Etkinliği - Son Dakika

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