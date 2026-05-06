Kastamonu\'da Kanser Farkındalık Eğitimi

Kastamonu Üniversitesi'nde kanserle ilgili eğitim verildi, erken teşhis vurgulandı.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen eğitimde kanserle ilgili önemli bilgiler verildi.

Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Karacan'ın danışmanlığında, 2. sınıf öğrencileri Esra Ceren Mahmutoğlu, Nihal Bostan ve Feyzanur Ekinci tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personellerinden Dr. Melike Nurdan Ünal tarafından verilen eğitimde katılımcılara, kanserin dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı, korunma yöntemleri, erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi ve tarama programları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte konuşan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Kenan Gül dei kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, erken teşhis ve farkındalığın bu mücadelede hayati bir rol oynadığını ifade etti.

Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler katılımcılara dağıtıldı. Program, Dr. Melike Nurdan Ünal'a Prof. Dr. Serdar Kenan Gül tarafından teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU

