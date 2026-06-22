Kastamonu'da Migren Projesine TÜBİTAK Desteği

Kastamonu Üniversitesi'nde endotelyal disfonksiyon ile ilişkili aday miRNA'ların migren tanısındaki biyobelirteç potansiyellerinin araştırılacağı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İdris Kocatürk'ün yürütücülüğünü üstlendiği "Endotelyal Disfonksiyon ile İlişkili Aday miRNA'ların Migren Tanısındaki Biyobelirteç Potansiyellerinin Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı. 12 ay süreyle yürütülecek ve 150 bin TL bütçeyle desteklenecek projede, danışman olarak Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Küçüksayan görev alırken, araştırma ekibinde Doç. Dr. Sedat Gülten, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Bildirici ile Tıp Fakültesi öğrencileri Ayselin Şahin, Elif Ece Güneş ve Nisa Duru Bora yer alıyor.

Toplumda yaygın görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen migren hastalığının nedenlerini daha iyi anlamayı amaçlayan projede, hastalığın tanısında kullanılabilecek yeni biyolojik belirteçlerin araştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda migren hastaları ile sağlıklı bireylerden alınan örnekler karşılaştırılarak hastalıkla ilişkili biyolojik değişiklikler inceleniyor.

Elde edilecek verilerle migrenin oluşum mekanizmalarının daha iyi anlaşılması, hastalığın daha erken ve daha doğru teşhis edilmesine katkı sağlayabilecek yeni yöntemlerin geliştirilmesine bilimsel altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca çalışmanın, ilerleyen süreçte migren tanısında kullanılabilecek yeni biyobelirteçlerin belirlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Proje, bilimsel çıktılarının yanı sıra genç araştırmacıların yetiştirilmesine de katkı sağlıyor. Araştırma ekibinde yer alan Tıp Fakültesi öğrencileri, moleküler biyoloji, biyobelirteç araştırmaları ve translasyonel tıp alanlarında uygulamalı deneyim kazanarak bilimsel araştırma süreçlerine aktif biçimde katılıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, sağlık alanında yürütülen bilimsel çalışmaların toplum sağlığına katkı sunduğunu belirtti. Rektör Topal, projenin öğrencilerin araştırma süreçlerine aktif katılımını teşvik etmesinin ve genç bilim insanlarının yetişmesine katkı sunmasının önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "Araştırma kültürünü geliştiren, disiplinler arası iş birliğini destekleyen ve sağlık bilimleri alanında nitelikli bilgi üretimine katkı sağlayan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Topal, yükseköğretimde araştırmalara verilen destek dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerine, üniversite projelerine sağlanan katkılar için ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'a teşekkür etti. - KASTAMONU