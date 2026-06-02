Kastamonu Üniversitesi\'ne Avrupa Desteği

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "AI-Powered Social Entrepreneurship Decision Support Platform" başlıklı proje, Avrupa Dayanışma Programı (ESC30) 2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları kapsamında destek almaya hak kazandı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan sonuçlara göre desteklenecek projeler arasında yer alan çalışmanın yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Rumeysa Budak üstleniyor. Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan projeler arasında yalnızca 8 üniversitenin yer aldığı listede Kastamonu Üniversitesi de bulunuyor.

Gençlerin sosyal girişimcilik alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan proje kapsamında, yapay zeka destekli bir karar destek platformunun geliştirilmesi planlanıyor. Proje ile gençlerin yenilikçi fikirler üretmelerine katkı sağlanması ve dijital becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin Kastamonu Üniversitesi'nin uluslararası proje çalışmalarına ve araştırma faaliyetlerine katkı sunacağını ifade etti. Gençlerin sosyal girişimcilik ve dijital dönüşüm alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projenin önemine dikkat çeken Rektör Topal, proje yürütücüsü Araştırma Görevlisi Rumeysa Budak başta olmak üzere projede emeği bulunan tüm paydaşları tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KASTAMONU