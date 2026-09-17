Kastamonu Üniversitesinde 57 öğretim elemanı için eğitici eğitimi başladı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesinde 57 öğretim elemanı için eğitici eğitimi başladı

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Kastamonu Üniversitesinde 57 öğretim elemanı için eğitici eğitimi başladı
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Kastamonu Üniversitesinde eğitim kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı'nın Eylül dönemi başladı. Programda 57 öğretim elemanına güncel eğitim yöntemlerinden yapay zeka uygulamalarına kadar farklı alanlarda eğitim verilecek.

Kastamonu Üniversitesinde eğitim kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı'nda 57 öğretim elamanına güncel eğitim yöntemlerinden yapay zeka uygulamalarına kadar farklı alanlarda eğitim verilecek.

Kastamonu Üniversitesinde eğitim kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı'nın Eylül dönemi başladı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın yanı sıra, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Eğitimde Mükemmeliyet Koordinatörü Prof. Dr. Berat Ahi ve KASÜSEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alkan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında, üniversitelerde nitelikli eğitim sunmanın önemine dikkat çekildi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademisyenlerin alanlarında uzman olmalarının yanı sıra bu bilgiyi öğrencilere etkili şekilde aktarabilmelerinin de önemli olduğunu söyledi. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı'nın yalnızca sertifika almak amacıyla yürütülen bir çalışma olmadığını belirten Topal, öğrencilerin öğrenme biçimlerinden derslerin yapılandırılmasına, ölçme ve değerlendirmeden akademik iletişime kadar birçok konunun eğitim sürecinin parçası olduğunu ifade etti.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yükseköğretimde önemli değişikliklere yol açtığını kaydeden Topal, açık ve uzaktan öğrenme imkanlarının da öğretim yöntemlerinin yeniden ele alınmasını gerekli kıldığını belirtti. Topal, programın üniversitede eğitim kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlayacak kurumsal bir yapı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Eğitimde Mükemmeliyet Koordinatörü Prof. Dr. Berat Ahi ise programın hazırlanmasında öğretim elemanlarının ihtiyaçları, alınan geri bildirimler ve güncel yükseköğretim yaklaşımlarının dikkate alındığını belirtti. Programın yalnızca teorik bilgi aktarımından oluşmadığını ifade eden Ahi, akademisyenlerin kendi öğretim uygulamalarını değerlendirmelerine ve farklı eğitim yaklaşımlarını meslektaşlarıyla paylaşmalarına imkan sağlanacağını söyledi.

Program çerçevesinde öğretim elemanlarına Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Engelsiz Üniversite ile Akademik Yaşamda Hukuki ve İdari Riskler konularında eğitim verilecek. Katılımcılar ayrıca Açık ve Uzaktan Öğrenme, Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve İstatistik Okuryazarlığı derslerinden ikisini seçerek eğitimlerini tamamlayacak.

Bilgilendirme toplantısının ardından 57 öğretim elemanının katıldığı programın Eylül dönemi eğitimlerine geçildi.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaKastamonuEğitimEylülSon Dakika

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