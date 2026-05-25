Kaynaşlı MYO'da KKKA ve Sıtma Eğitimi

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine KKKA ve sıtma hastalıklarında korunma yolları, belirtiler ve erken tanının önemi anlatıldı.

Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ile Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve sıtma hastalıklarına ilişkin bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere KKKA ve sıtma hastalıklarının belirtileri, bulaş yolları, korunma yöntemleri ile erken tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi. Sağlık ekipleri tarafından özellikle yaz aylarında artış gösterebilen kene vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin ateş ölçümleri de gerçekleştirilirken, sağlık konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi. - DÜZCE