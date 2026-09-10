Kayseri\'de 74. ERVA Spor Okulu açıldı, Vali Çiçek\'ten çocuk suçlarında düşüş müjdesi

Kayseri Valiliği'nce hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi'nin 74'ncüsü olan İNOVDER ERVA Spor Okulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Kayseri'de 2026 yılında çocuk suçlarında tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz" dedi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkan Vekili Gökhan Ülke, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Açılışta sporcular tarafından katılımcılara çeşitli gösteriler düzenlendi.

74 ayrı mahallede ve okulda 18 bin 250 sporcu ile ERVA projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Vali Çiçek, "Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Çıktığımız yolda bugün 74 mahallede 74 noktada spor okullarımız var. Dile kolay 18 bin 250 sporcu. Kalpleri bayrak sevdasıyla, vatan sevdasıyla millet aşkıyla dolu olan 18 bin 250 yavrumuz. Türk gençleri kalplerinde vatan sevgisini hep önünde tutan ailelerinin hukuklarını saygıyla kalbinde taşıyan ve bayrağımızı diğer bayrakların üzerine çıkarmak için mücadele eden 18 bin 250 öğrenciyle, sporcuyla Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biriyiz. Biz bu topraklara hep söylüyorum bedel ödeye ödeye geldik. Bu topraklarda millet olmanın bedelini ödedik. İşte şimdi tapusuyla hakkıyla bizim olan bu topraklarda hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz iddiasıyla çıktığımız yolda uyuşturucu satıcılarına, zehir tacirlerine, alçaklara hiçbir gencimizi vermeyeceğiz iddiasıyla çıktığımız yolda her geçen gün çığ gibi büyüyoruz" dedi.

"Çocuk suçlarında tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz"

Vali Çiçek, özellikle 2026 yılında Kayseri'de çocuk suçlarında tarihin en büyük düşüşünün yaşandığını söyleyerek, "Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, uyuşturucuyla mücadelede sadece emniyet, jandarma değil; sizler de çocuklarımıza sahip çıkarak onları bayrağımıza aşkla doldurarak mücadelede en büyük yardımcılarımızsınız. Sevgili aileler, devam edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz her çocuğumuzu, her Türk çocuğunu bir vatan görüyoruz. Her çocuğumuza göz dikeni vatanımıza göz dikmiş addediyoruz. Çok şükür 3 yılda samimiyetle yola çıkıldığı için hocalarımızla, okul aile birliklerimizle, hamilerimizle, antrenörlerimizle bambaşka bir noktaya git geldik. 530 madalya. Bakın yakın gelecekte 26 branşta bütün madalyalara Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada olacağız. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyor, alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, "Yaklaşık 3 yıldan bu yana yapmış olduğumuz çalışmalarda sportif anlamda, değerler anlamında elde ettiğimiz çalışmalar sonucunda çocuklarımızın, gençlerimizin sporla, değerler eğitimiyle, bedeni ve ruhi gelişimleriyle birlikte elde ettiğimiz çalışmalarda sporda milli sporcularımızın ki daha dün milli takımlarımızda bulunan onlarca sporcuyla al bayrağımızı göndere çektirecek bu heyecanı kuşanarak tüm mahallelerde, tüm semtlerde bu heyecanın coşkusuyla çalışmalarımızı teknik kadrolarımızda sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Sahada büyük bir mevcut sporcu ordumuz var, antrenör ordumuz var. Yüzlerce antrenörümüzle, eğitmenimizle çalışmalarımızı sürdürürken 18 bin 250 sporcu sayısına ulaştığımız bir ERVA Spor Okulu ordumuz var" dedi.

Ardından yapılan dua ve kurdele kesilmesi ile 74. ERVA Spor Okulu açıldı.