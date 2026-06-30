Kayseri'de İkili Eğitim Sonlu Olacak - Son Dakika
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Kayseri'de İkili Eğitim Sonlu Olacak

Kayseri\'de İkili Eğitim Sonlu Olacak
30.06.2026 14:17
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İl Milli Eğitim Müdürü Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kentte ikili eğitimin sonlandırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, devam eden eğitim yatırımları ile beraber kentte ikili eğitimin sonlandırılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Esen, "İlimizde ikili öğretim dediğimiz bir okulun iki kez kullanılması şeklinde normal eğitimin dışında eğitim yaptığımız okullarımız var. Kayseri'mizde geçtiğimiz yıl 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yapıyordu. Bu yıl yapmış olduğumuz birtakım planlamalarla bu 65 bine kadar düştü. Biz bugünden tezi yok ikili öğretimin ilimizde sonlandırılması noktasında tüm planlamalarımızı yapıyoruz. Yeni yatırımlarımızı mutlak suretle ikili öğretimin olduğu lokasyonlara kaydırmaya çalışıyoruz. Bu arada mevcut bina stokumuzun da depremsellik incelemelerini yaptırarak bu açıdan güvenlik sağlamayan, depreme dayanıklı olmadığı raporu verilen okullarımızı da hızlıca yıkarak yerlerine yenilerinin yapılması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimin sadece akademik boyutu değil, şüphesiz lojistik boyutu da çok önemli. Bu anlamda sağlıklı ortamlarda eğitim yapmaları, daha modern, daha donanımlı eğitim öğretim binalarında eğitim öğretim yapmaları çocuklarımızın çok önemli. Bu yıl biz yatırım programımıza 23 okulumuzu aldık. Bu okullar bakanlığımızca programa alındı. Şu an 13 okulumuzun inşaatları başladı ve devam ediyor. 18 okulumuzun ihale süreçleri bitti ve şu an geriye kalan 5-6 okulumuzun ihale süreçleri devam ediyor. Tahmin ediyorum ki 2 yıl içerisinde bu binalarımız bitiş aşamasına gelecek ve bize teslim edilecek. Bunlarla beraber ikili öğretimde ciddi bir azalmanın olacağını görüyoruz" dedi.

"2 binlere varan okul mevcudu güvenlik açısından da problemli"

Esen, yatırımların sona ermesiyle birlikte okul mevcutlarının da düşeceğini dile getirerek, "Bin 500-2 binlere varan okul mevcudu güvenlik açısından da problemli diye düşünüyorum. Çünkü biz her bir çocuğumuzun karakterini tanımak zorundayız. ona sağlıklı eğitim verebilmemiz için adını dahi bilmediğimiz çocukları yönetme şansımız yok. Onun için okulları daha butik hale getirmek, 12, 16 sınıflı, 400-500 sayısıyla ifade edilecek okullar ortamını oluşturabilirsek hem güvenli bir şekilde okulu yönetebileceğimizi düşünüyorum. hem aynı zamanda da akademik başarımızın, kültürel sosyal faaliyetlerimizin daha zirveye doğru taşınabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda memnuniyetle söyleyebilirim ki ilimizde çok ciddi bir yatırım programı var. Bu program gerçekleştiğinde çok ciddi bir anlamda ikili öğretim rafa kalkmış olacak" ifadelerini kullandı - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kayseri'de İkili Eğitim Sonlu Olacak - Son Dakika

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