KAYÜ Mezuniyet Töreninde Sadakat Yemini

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'ndan (MYO) mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninde sadakat yemini etti.

KAYÜ Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet törenine KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen törende Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'ndaki 9 programdan toplamda 224 öğrenci mezun olurken, törene katılan öğrenciler hep bir ağızdan 'sadakat yemini' etti.

Mezuniyet programında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Allah çocuklarımızın yollarını, bahtlarını açık eylesin. Bilginizin, tecrübenizin farkında olun. Öz güven sahibi olun. Her zaman söylüyorum; korkak, titrek, ürkek olmayın. Fakat enaniyete de kapılmayın. Öz güven demek enaniyete sahip olmak değildir. Bakın bizde bir şey vardır. Akşam yastığa kafayı koyduğunda rahat uyuyabiliyoruz. Nedir bu? Öz eleştiri. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimizin yanlışları olabilir. Hepimiz bazen belki nefsimize uyabiliriz ama akşam yastığa kafayı koyup da öz eleştiri yaptığımızda bunun bilincinde olanlar ki sizler bunun bilincinde olacaksınız hatasından, yanlışından geri döner. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tebrik ediyorum, anne babalarınızı tebrik ediyorum, sizleri yetiştiren hocalarımıza, okul yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından okuldan bölüm birinciliği ile mezun olan Türkan Kırbaş mezuniyet kütüğüne plaket çakarken, diplomasını da Rektör Karamustafa takdim etti. - KAYSERİ