Kazak Öğrencinin Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Kazak Öğrencinin Başarı Hikayesi

Kazak Öğrencinin Başarı Hikayesi
16.07.2026 07:57
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Zarina Karimzhanova, EBYÜ İşletme Bölümünü birincilikle tamamlayarak uluslararası dikkat çekti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü birincilikle tamamlayan Kazakistanlı Zarina Karimzhanova'nın başarı hikayesi, Kazakistan'daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarında yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında eğitim için Kazakistan'dan Erzincan'a gelen Karimzhanova, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) bir yıl Türkçe eğitimi aldıktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimine başladı.

Akademik başarısıyla bölümünü birincilikle tamamlayan Karimzhanova'nın eğitim süreci ve elde ettiği başarı, Kazakistan'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarında geniş yer buldu.

Açıklamada, öğrencinin başarısının Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu ile nitelikli eğitim anlayışının bir göstergesi olduğu belirtilerek, farklı ülkelerden gelen öğrencilere sunulan akademik imkanların uluslararası platformlarda görünürlük kazanmaya devam ettiği ifade edildi.

Üniversitenin, uluslararası öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler arasında eğitim ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğü kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Dünya, Son Dakika

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