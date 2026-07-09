Kazak Öğretmenler Muğla\'da

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uluslararası proje kapsamında, Kazakistan'dan gelen 13 öğretmen Muğla'da misafir ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından başarıyla yürütülen "Türkçe Öğreniyorum, Türkiye'ye Gidiyorum" projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kapsamında Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen 13 öğretmen, programın Muğla ayağında kentin misafiri oldu.

Muğla'da yoğun bir programa katılan misafir öğretmenler, bölgedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buluyor. Ziyaretler sırasında Muğla'da görev yapan meslektaşlarıyla bir araya gelen Kazakistanlı öğretmenler, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak eğitim vizyonlarına katkı sağlıyor.

Eğitim odaklı programın yanı sıra konuk öğretmenler için kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Misafir heyet, Muğla'nın eşsiz tarihi, kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bularak şehri keşfediyor. - MUĞLA