Kazak Öğretmenlerin Türkçe Eğitimi Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından yürütülen "Türkçe Öğreniyorum, Türkiye'ye Gidiyorum" projesi kapsamında Muğla'da misafir edilen Kazakistanlı öğretmenlerin eğitim ve kültür programı başarıyla tamamlandı. Program sonunda düzenlenen törenle konuk eğitimcilere katılım belgeleri takdim edildi.

Muğla'da gerçekleştirilen kapanış ve katılım belgesi takdim törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Daire Başkanı Cabir Durak ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay katıldı. Program süresince düzenlenen eğitim faaliyetlerinde aktif olarak yer alan Kazakistanlı öğretmenlere belgelerini takdim eden Durak ve Çay, iki kardeş ülke arasındaki eğitim iş birliğinin önemine vurgu yaparak emeklerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.

"Türkçe Öğreniyorum, Türkiye'ye Gidiyorum" projesi çerçevesinde Muğla'da dolu dolu bir program geçiren konuk eğitimciler, kentteki çeşitli eğitim kurumlarını ziyaret etti. Türk meslektaşlarıyla bir araya gelerek bilgi, birikim ve deneyim paylaşımında bulunan Kazakistanlı öğretmenler, aynı zamanda Muğla'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Şehrin tarihi mekanlarını gezen eğitimcilerin, ülkelerine güçlü dostluk bağları ve unutulmaz hatıralarla dönecekleri ifade edildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından programa ilişkin yapılan açıklamada, Türk dünyası arasındaki bağların güçlenmesine dikkat çekilerek "Ortak dilimiz, ortak kültürümüz ve ortak geleceğimiz adına kurulan bu anlamlı eğitim köprüsünün güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz. Türkçenin gönül coğrafyamızdaki birleştirici gücüne katkı sunan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA