KBÜ'de Öğrenci Filmleri Gösterimi - Son Dakika
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KBÜ'de Öğrenci Filmleri Gösterimi

KBÜ\'de Öğrenci Filmleri Gösterimi
12.06.2026 11:12
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Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kurmaca filmleri izlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı kurmaca filmler izleyiciyle buluşurken film afişleri de sergilendi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Bitirme Projesi Kurmaca Film Gösterimleri ve Film Afişleri Sergisi", öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaları sanatseverlerle buluşturdu.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan film afişleri sergisinin açılışıyla başlayan programda, Kısa Film Projesi dersi kapsamında Doç. Dr. Burak Türten ve Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak danışmanlığında hazırlanan "İstasyon", "Son Misafir", "Mektup", "Mahrumiyet", "Kerem" ve "Tereddüt" adlı kurmaca filmler gösterildi.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kemal Avcı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Türten'in yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Kemal Avcı, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla birleştirmelerinin önemine dikkat çekerek, ortaya çıkan eserlerin fakültenin üretim odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gösterimlerin ardından filmler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, öğrencilerin hazırladığı projeler katılımcılardan beğeni topladı.

Karabük'te ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde çekilen filmlerin önümüzdeki dönemde çeşitli film festivallerinde Karabük Üniversitesini temsil etmesi hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim KBÜ'de Öğrenci Filmleri Gösterimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Temtek Ayşe Temtek:
    vay be ne güzel çalışmalar yapmışlar bu çocuklar tebrik ederim hepsini umarım bu filmlerde hayvan sahneleri filan yoktur çünkü hayvanlara zarar veren hiçbir sanat çalışmasına karşıyım ben kesinlikle 0 0 Yanıtla
  • Hilal İzmirli Hilal İzmirli:
    hocaların desteği varsa iyi de sonuçta bu ülkede sanat eğitimine gereken önem verilmiyo zaten bu yüzden bi halt olmuyo böyle projeler de kağıt üstünde kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Serkan Makina Serkan Makina:
    güzel bi etkinlik ama bunun ne kadar izleyici bulacağı ayrı bi soru işte devamı gelir mi ona bakmak lazım 0 0 Yanıtla
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