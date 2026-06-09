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KBÜ öğrencilerinden mimari tasarımda başarı

KBÜ öğrencilerinden mimari tasarımda başarı
09.06.2026 12:03  Güncelleme: 12:05
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Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Yarışması'nda ödül kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı proje, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Fatih Stadı ve çevresine yönelik hazırladıkları projeyle Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Yarışması'nda ödül kazandı.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Dr. Öğr. Üyesi Damlanur İlipınar yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kentsel Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında hazırlanan proje, jüri değerlendirmesi sonucunda ödül aldı.

Ödül alan proje ekibinde Mimarlık Bölümü öğrencileri Derya Topal, Filiz Çoruhlu, Ilgın Işık Kalaycıoğlu, İlknur Özdem ve Zeynep Alpgül yer aldı. Öğrenciler, Fatih Stadı ve yakın çevresine yönelik geliştirdikleri tasarım önerileriyle jüri tarafından başarılı bulundu.

Yarışmanın jüri başkanlığını mimar Melike Altınışık yürüttü. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Fatma Cana Bilsel, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Murat Tabanlıoğlu, Semra Uygur, Kutlu İnanç Bal ve Dr. Öğr. Üyesi Oktan Nalbantoğlu yer aldı.

Mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında çalışmalar yürüten akademisyen ve profesyonellerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen proje, yarışmanın öğrenci kategorisinde ödül almaya hak kazandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ öğrencilerinden mimari tasarımda başarı - Son Dakika

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