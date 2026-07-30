KBÜ, şehir merkezinde geleceğin mesleklerini tanıttı - Son Dakika
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KBÜ, şehir merkezinde geleceğin mesleklerini tanıttı

KBÜ, şehir merkezinde geleceğin mesleklerini tanıttı
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Karabük Üniversitesi(KBÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi kapsamında düzenlenen Üniversite Tercih Günleri’nde aday öğrenciler ve ailelerine eğitim imkanları ile kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi kapsamında düzenlenen Üniversite Tercih Günleri'nde aday öğrenciler ve ailelerine eğitim imkanları ile kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Karabük Üniversitesi akademisyenleri, Üniversite Tercih Günleri'nde aday öğrencilerin bölüm ve kariyer tercihleri konusunda rehberlik yaptı.

Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, Karabük Belediyesi, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen Üniversite Tercih Günleri'nde aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelindi.

Kemal Güneş Caddesi'nde, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası önünde gerçekleştirilen etkinlikte fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenler kurulan stantlarda öğrencilere üniversitenin akademik programları, eğitim imkanları, sosyal imkanları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca geleceğin meslekleri, değişen iş gücü piyasası, istihdam beklentileri ve kariyer planlamasına ilişkin değerlendirmeler yapılarak aday öğrencilere tercih sürecinde rehberlik sağlandı.

Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bilgiye ulaşmasının önemine dikkati çekerek, farklı bölümlerin sunduğu kariyer imkanları hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Aydan, öğrencilerin ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda bilinçli tercih yapmalarını amaçladıklarını belirterek, üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokullarından akademisyenlerin kendi alanlarına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Karabük Üniversitesinin bilim odaklı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aydan, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarının da etkinlikte aday öğrencilerle paylaşıldığını dile getirdi.

Karabük Üniversitesinin tercih dönemi boyunca aday öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürerek bilinçli tercih yapılmasına katkı sunmayı hedeflediği bildirildi.

Kaynak: İHA

Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ, şehir merkezinde geleceğin mesleklerini tanıttı - Son Dakika

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