Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından duyurulan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda geçen yıl yer aldığı 600-800 bandını geride bırakarak dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı; Türkiye genelinde ise 29'uncu sırada yer aldı.

Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'na göre Karabük Üniversitesi, dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken Türkiye genelinde 29'uncu oldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde bilimsel üretimin ülkelerin kalkınması ve rekabet gücü bakımından önemli olduğunu belirtti.

Kırışık, üniversitenin disiplinler arası araştırma kültürü ve bilimi merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade ederek nitelikli bilgi üretimini artırıp uluslararası alandaki konumlarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.