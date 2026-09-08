KBÜ Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencileri için dört günlük oryantasyon programı başladı - Son Dakika
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KBÜ Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencileri için dört günlük oryantasyon programı başladı

KBÜ Tıp Fakültesi\'nde birinci sınıf öğrencileri için dört günlük oryantasyon programı başladı
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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 eğitim yılına başlayan birinci sınıf öğrencileri için dört günlük oryantasyon programı başladı. Dekan Prof. Dr. Hasan Solmaz, öğrencilere planlı ve düzenli çalışmaları, kibirli olmayıp mütevazı davranmaları tavsiyesinde bulundu. Programda fakültenin akademik yapısı ve ders içerikleri tanıtılıyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına başlayan birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programının açılışı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni öğrencilerin fakülte ve üniversite yaşamına uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan dört günlük oryantasyon programı başladı.

Programda öğrencilere fakültenin akademik yapısı, öğretim üyeleri, ders içerikleri, kampüs yaşamı ve üniversitenin sosyal imkanları hakkında bilgi veriliyor.

Açılış programında konuşan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, öğrencilerin tıp fakültesine yerleşene kadar yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini belirterek üniversiteye başlamanın hedefin sonu olmadığını ifade etti.

Tıp eğitiminin yoğun bir süreç olduğunu belirten Solmaz, özellikle anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi derslerde düzenli çalışmanın önemine dikkati çekti. Öğrencilere zamanlarını planlı kullanmalarını tavsiye eden Solmaz, düzenli çalışma programıyla akademik faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de zaman ayrılabileceğini söyledi.

Üniversite yaşamında akademik başarının yanı sıra insan ilişkilerinin de önem taşıdığını vurgulayan Solmaz, öğrencilerin farklı meslek gruplarına ve çevrelerindeki insanlara karşı saygılı yaklaşması gerektiğini belirtti.

Solmaz, "Bütün meslekler kutsal arkadaşlar" diyerek öğrencilerin kendi mesleklerinin diğer mesleklerden üstün olduğu düşüncesine kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerin eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren arkadaşlarına, hocalarına, komşularına ve üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere karşı mütevazı davranmaları gerektiğini dile getiren Solmaz, "Kibirli olmayın. Mütevazı olun" ifadelerini kullandı.

Solmaz, altı yıllık eğitim sürecinin sonunda öğrencileri başarılı hekimler olarak mezun etmek istediklerini belirterek, "Diplomalarını altıncı sınıfın sonunda, altı sene sonunda elinize verip sizi, ülkemizin sağlık sisteminde yeni başarılı doktorlar olarak görmek istiyoruz" dedi.

Tıp Fakültesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Solmaz, fakültede uluslararası öğrencilerin de bulunduğunu söyleyen

Solmaz, "Türkiye'nin bir temsili burada var. Bütün illerimizden öğrencilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden öğrencilerle bir arada eğitim görmenin kültür ve dil açısından da fırsat sunduğunu belirten Solmaz, "Bu bir avantaj. Sizler için bir avantaj. Bu bir zenginlik" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış programının ardından oryantasyon çalışmaları kapsamında Doç. Dr. Muhammed Kamil Turan tarafından öğrencilere Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim müfredatı tanıtıldı.

Kaynak: İHA

Hasan Solmaz, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencileri için dört günlük oryantasyon programı başladı - Son Dakika

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