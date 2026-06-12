KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO'da Mezuniyet Coşkusu

KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO\'da Mezuniyet Coşkusu
12.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet törenini büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya mezunları tebrik ederken, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Program, öğrencilerin yemin edip kep atması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mezun öğrenciler diplomalarına kavuşurken, akademisyenler ve aileler de bu özel günde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın selamlarını ileterek mezun öğrencileri tebrik etti. TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun güçlü eğitim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Çepni, öğrencilerin modern laboratuvarlar ve uygulama imkanlarıyla donatılmış bir eğitim sürecinden geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere teşekkür eden Çepni, mezunlardan edindikleri bilgi ve deneyimleri ülkenin ve insanlığın yararına kullanmalarını istedi. Üniversiteyle bağlarını sürdürmeleri çağrısında bulunan Çepni, mezunların Karabük Üniversitesinin gönüllü temsilcileri olmalarını ve yeni öğrencilere rehberlik etmelerini temenni etti.

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya ise mezun öğrencileri kutlayarak yüksekokulun yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda takım çalışması, problem çözme ve etik duruş gibi önemli beceriler de kazandırdığını ifade etti.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

Programda yüksekokul genelinde ve program bazında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. 2025-2026 akademik yılı sonunda yüksekokul birincisi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencisi İsmet Balıkçılar olurken, Elektronik Teknolojisi Programı öğrencisi Burak İslam ikinci, Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencisi Berat Kaya ise üçüncü sırada yer aldı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin yemin etmesi, kep atması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:12
Abdülkerim’in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
11:03
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:14:59. #7.12#
SON DAKİKA: KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.