Kemah'ta Tarım ekipleri Küplü köyünde üreticilere destek ve hayvan sağlığını anlattı - Son Dakika
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Kemah'ta Tarım ekipleri Küplü köyünde üreticilere destek ve hayvan sağlığını anlattı

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Kemah\'ta Tarım ekipleri Küplü köyünde üreticilere destek ve hayvan sağlığını anlattı
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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Küplü köyünde üreticilerle buluşup Tarımsal Destekleme Modeli ve hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi anlattı. Üreticilerin soruları yanıtlandı, desteklerden doğru yararlanma ve hayvan sağlığının korunmasının önemi vurgulandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde üreticilere Tarımsal Destekleme Modeli ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Küplü köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında üreticilere Tarımsal Destekleme Modeli hakkında bilgi veren ekipler, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı buluşmada, tarımsal desteklerden doğru ve etkin şekilde yararlanılması ile hayvan sağlığının korunmasının önemine değinildi.

Çalışmayla üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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