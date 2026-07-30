Kepez’de çocuklar yazı bilimle geçiriyor

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Bilim Merkezi, Tematik Yaz Kampı ile 7-14 yaş arası çocukları yaz tatilinde bilim, teknoloji, doğa ve tasarımla buluşturmaya devam ediyor. Uygulamalı atölyeler ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilen kamplar, çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunuyor.

Antalya Bilim Merkezi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocukları Tematik Yaz Kampı'nda ağırlamaya devam ediyor. 7-14 yaş grubuna yönelik hazırlanan kamp programı, çocukların bilimsel merakını artıran, üretken düşünme becerilerini geliştiren ve teknolojiyle tanışmalarını sağlayan kapsamlı eğitim içerikleriyle yoğun ilgi görüyor. Yaz tatili boyunca devam eden kamplarda çocuklar, saat 09.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlere katılıyor. Astronomi, robotik kodlama, matematik, fen bilimleri, biyoloji, STEM ve ahşap tasarım gibi farklı alanlarda hazırlanan atölyelerde hem teorik bilgi edinen hem de uygulama yapan çocuklar, bilimi deneyimleyerek öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların aktif katılımı esas alınıyor. Deneyler yapan, gözlem gerçekleştiren, tasarımlar ortaya koyan ve teknolojiyle üretim yapan çocuklar, analitik düşünme, problem çözme, ekip çalışması ve üretkenlik gibi önemli becerilerini geliştiriyor. Eğitimler boyunca çocukların merak duygusunu canlı tutacak etkinlikler gerçekleştirilirken, her atölye 20 kişilik kontenjanla düzenlenerek, katılımcılara birebir uygulama imkanı sunuluyor. Her hafta farklı temalarla hazırlanan Tematik Yaz Kampı, çocukları bilimin farklı alanlarıyla buluşturuyor. Uzay ve Teknoloji Kampı'nda evrenin gizemlerini keşfeden çocuklar, Doğa Bilimleri Kampı'nda canlıları ve ekosistemi yakından tanıyor. Akıl ve Tasarım Kampı'nda hayal güçlerini üretime dönüştüren katılımcılar, Dijital Üretim Kampı'nda ise robotik kodlama ve dijital teknolojilerle tanışarak, geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını atıyor. Bilimsel eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinliklerle de desteklenen kamp, çocukların keyifli bir yaz tatili geçirmelerine katkı sağlıyor. Gün boyunca gerçekleştirilen takım oyunları ve grup etkinlikleri sayesinde katılımcılar hem sosyalleşiyor hem de birlikte üretmenin önemini öğreniyor.

"Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek çocuklar"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların erken yaşta bilimle buluşmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek çocuklarımızın bilimle, teknolojiyle ve üretimle iç içe yetişmesini istiyoruz. Kepez Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Antalya Bilim Merkezimizde düzenlediğimiz Tematik Yaz Kampı ile onların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyoruz. Bilimi seven, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Bilim Merkezi, yıl boyunca düzenlediği eğitim programları, atölyeler ve etkinliklerle her yaştan vatandaşın bilimle buluşmasına katkı sunarken, yaz döneminde düzenlediği Tematik Yaz Kampı ile çocukların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına destek olmaya devam ediyor.