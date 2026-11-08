Kilis Trafik Jandarması Polateli\'de traktör sürücülerine trafik güvenliğini anlattı

Kilis Trafik Jandarması Polateli'de traktör sürücülerine trafik güvenliğini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Trafik Jandarması, Polateli'de traktör ve tarım araçları kazalarını önlemek için denetim ve bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Faaliyette traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği anlatıldı, broşür dağıtıldı.
Kilis İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Jandarması Timince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik Polateli ilçesinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Denetim ve bilgilendirme faaliyetinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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