Kırgız Başkonsolos Toktobekov, OMÜ'deki Kırgız öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Kırgız Başkonsolos Toktobekov, OMÜ'deki Kırgız öğrencilerle buluştu

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Kırgız Başkonsolos Toktobekov, OMÜ\'deki Kırgız öğrencilerle buluştu
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Kırgız Cumhuriyeti Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov ve heyeti, OMÜ'de öğrenim gören Kırgızistanlı öğrencilerle bir araya geldi. Görüşmede öğrencilerin talepleri dinlendi, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerde üniversitelerin rolü değerlendirildi.

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov ve beraberindeki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören Kırgızistanlı öğrencilerle bir araya geldi.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ile Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan katıldı.

Öğrencilerin görüş ve talepleri dinlendi

Programda Başkonsolos Toktobekov ve beraberindeki heyet, Samsun'da öğrenim gören Kırgızistanlı öğrencilerle tanışarak eğitim süreçleri ve üniversite hayatları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin görüş, talep ve değerlendirmeleri de dinlendi.

Görüşmede Türkiye'deki eğitim süreçleri ile OMÜ'deki üniversite yaşamı ele alınırken, öğrencilerin karşılaştıkları konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde üniversiteler ve öğrencilerin rolü değerlendirildi.

Buluşma, öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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