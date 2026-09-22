Kırklareli\'de komisyon okul güvenliği ve akran nezaketini değerlendirdi

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yürütme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda; öğrencilerin güvenli, huzurlu ve destekleyici eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen okul güvenliği, akran nezaketi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri değerlendirildi.

Ayrıca, öğrenciler arasında saygı, anlayış, empati ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine yönelik akran nezaketi çalışmalarının yaygınlaştırılması, okullarda güvenli ve destekleyici ortamların geliştirilmesi ile öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, güvenli okul ortamı, güçlü iletişim ve nezaket kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.