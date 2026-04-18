Kırşehir\'de Erasmus Projesi ile Kültürel Etkileşim

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, ahilik kültürünün gelişimi noktasında Erasmus projesiyle Almanya'dan gelen öğrenci topluluklarını ağırladı.

Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen Erasmus projesi kapsamında Almanya'dan Kırşehir'e gelen öğrenciler, ahilik kültürünü yerinde öğrenerek kültürel etkileşime katkı sundu. Kırşehir-Remscheid Dostluk Derneği üyesi Erden Ankay Nachtwein, Erasmus projesi kapsamında Kırşehir'e gelen yabancı öğrencilerin kültürel etkileşimlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Nachtwein; projenin Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ile uzun yıllardır sürdürüldüğünü belirtti. Gençlerin farklı kültürleri tanımasının önemine dikkat çeken Nachtwein; "Bizim istediğimiz, iki farklı ülkede yaşayan gençlerin birbirlerini tanıyarak çeşitli konularda destek sunabilmeleri. Ahlak ve insani ilişkilerde çocukların birbirlerine saygı göstermesi bizim için çok önemli. Bu nedenle müzeye gelerek kültürel etkileşimi de sağlıyoruz" dedi.

Erasmus projesi kapsamında Kırşehir'e gelen Alman uyruklu öğrenciler, Ahilik Müzesi ziyaretinde kültürel zenginlikten etkilendiklerini ifade etti. Öğrenciler, müzede çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu ve Türkiye'nin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, Almanya'daki müzelerde bu kadar fazla eserin bir arada bulunmadığını aktardı. Öte yandan Erasmus projesiyle Kırşehir'e gelen öğrencilere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eyüp Temur müze gezisi sırasında bilgi vererek destek sağladı. - KIRŞEHİR