Kırşehir'de Erasmus Projesi ile Kültürel Etkileşim
Kırşehir'de Erasmus Projesi ile Kültürel Etkileşim

Kırşehir\'de Erasmus Projesi ile Kültürel Etkileşim
18.04.2026 14:58
Almanya'dan gelen öğrenciler, Kırşehir'de ahilik kültürünü öğrenerek kültürel etkileşime katkıda bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, ahilik kültürünün gelişimi noktasında Erasmus projesiyle Almanya'dan gelen öğrenci topluluklarını ağırladı.

Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen Erasmus projesi kapsamında Almanya'dan Kırşehir'e gelen öğrenciler, ahilik kültürünü yerinde öğrenerek kültürel etkileşime katkı sundu. Kırşehir-Remscheid Dostluk Derneği üyesi Erden Ankay Nachtwein, Erasmus projesi kapsamında Kırşehir'e gelen yabancı öğrencilerin kültürel etkileşimlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Nachtwein; projenin Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ile uzun yıllardır sürdürüldüğünü belirtti. Gençlerin farklı kültürleri tanımasının önemine dikkat çeken Nachtwein; "Bizim istediğimiz, iki farklı ülkede yaşayan gençlerin birbirlerini tanıyarak çeşitli konularda destek sunabilmeleri. Ahlak ve insani ilişkilerde çocukların birbirlerine saygı göstermesi bizim için çok önemli. Bu nedenle müzeye gelerek kültürel etkileşimi de sağlıyoruz" dedi.

Erasmus projesi kapsamında Kırşehir'e gelen Alman uyruklu öğrenciler, Ahilik Müzesi ziyaretinde kültürel zenginlikten etkilendiklerini ifade etti. Öğrenciler, müzede çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu ve Türkiye'nin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, Almanya'daki müzelerde bu kadar fazla eserin bir arada bulunmadığını aktardı. Öte yandan Erasmus projesiyle Kırşehir'e gelen öğrencilere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eyüp Temur müze gezisi sırasında bilgi vererek destek sağladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
