Kırtasiye denetimlerinde fiyat etiketleri ve güvenlik standartları inceleniyor

2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında kentin farklı noktalarında faaliyet gösteren kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler ayrıca kırtasiyelerde satışa sunulan okul ürünlerinin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi. İş yeri yetkililerine ilgili mevzuat ve ürün güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satışına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.