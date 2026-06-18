Kızılcahamam\'da eTwinning projeleri yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde okulların 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca yürüttükleri eTwinning projelerinin yıl sonu sergisi düzenlendi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladıkları projelerin sergilendiği etkinlikte, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celal Yılmaz ve protokol üyeleri stantları tek tek ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan projeler, öğrencilerin dijital becerilerini, yabancı dil kullanımını, iş birliği kültürünü ve düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönelik örnek uygulamalarıyla büyük beğeni topladı. Program kapsamında öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar katılımcılara tanıtılırken, eğitimde ulusal ve uluslararası iş birliklerinin önemine de dikkat çekildi. - ANKARA