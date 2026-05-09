Kızıltepe'de Anneler Günü Kitap Yarışması

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 'Anneler Günü' nedeniyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap okuma yarışmasına, binin üzerinde anne katıldı. Anneler, çocuklarının oturduğu sıralarda hem yarışma hem sınav heyecanı yaşadı.

Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir öncülüğünde, 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla kitap okuma yarışmasının 2'ncisi düzenlendi. Sadece annelerin katıldığı yarışma, ilçe genelinde belirlenen 8 okulda yapıldı. Yarışma kapsamında anneler, Dr. Mediha Ürkmez'in 'Sevgiyle Eğitim' kitabı okuyup, bu kitaptan soruların sorulduğu sınava girdi. Sınava binin üstünde kadın katıldı.

'8 MERKEZ OKULDA BU SINAV YAPILDI'

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün 2'ncisi düzenlediğimiz ve Türkiye'de örnek gösterilen, 'Haydi Anne Sen de Oku' geleneksel ödüllü kitap okuma yarışmasını yapacağız. Anaokul, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin anneleri bu sınava katılıyor. 8 merkez okulda bu sınav yapılıyor. Sınava binin üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüller de koyduk. Amacımız; burada annelerimizin kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, annelerimizi kitapla tanıştırmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Katılan tüm annelere teşekkür ediyoruz" dedi.

'SINAVIN BİZE KATKISI VE FAYDASI ÇOK'

Yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Gülhayat Doğan, "Oğlum burada okuyor, kızım da ortaokulda okuyor. Onların yerinde şu an sıradayız, oturuyoruz ve sınava giriyoruz. Müdürümüzden ve okuldaki tüm öğretmenlerimizden çok memnunuz. Okumaya yönelik eğitimler ve sınavın gerçekten bize katkısı ve faydası çok. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

'BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ ÖĞRENDİK'

Şehriban Bayram, "Kızım burada okuyor, 2'nci sınıfa gidiyor. Amaç ödül değil; amaç çocuklara okumayı sevdirmek, onların yaşadığı heyecanı yaşamak. Okuduğumuz kitap da çok güzel bir kitaptı, bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Çocuklara nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Öneriyorum herkese, güzel bir duygu. Bu heyecanı yaşamak çok güzeldi" dedi.