Kızıltepe'de Anneler Günü Kitap Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de Anneler Günü Kitap Yarışması

09.05.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de Anneler Günü'nde binin üzerinde anne, kitap okuma yarışmasına katıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 'Anneler Günü' nedeniyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap okuma yarışmasına, binin üzerinde anne katıldı. Anneler, çocuklarının oturduğu sıralarda hem yarışma hem sınav heyecanı yaşadı.

Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir öncülüğünde, 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla kitap okuma yarışmasının 2'ncisi düzenlendi. Sadece annelerin katıldığı yarışma, ilçe genelinde belirlenen 8 okulda yapıldı. Yarışma kapsamında anneler, Dr. Mediha Ürkmez'in 'Sevgiyle Eğitim' kitabı okuyup, bu kitaptan soruların sorulduğu sınava girdi. Sınava binin üstünde kadın katıldı.

'8 MERKEZ OKULDA BU SINAV YAPILDI'

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün 2'ncisi düzenlediğimiz ve Türkiye'de örnek gösterilen, 'Haydi Anne Sen de Oku' geleneksel ödüllü kitap okuma yarışmasını yapacağız. Anaokul, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin anneleri bu sınava katılıyor. 8 merkez okulda bu sınav yapılıyor. Sınava binin üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüller de koyduk. Amacımız; burada annelerimizin kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, annelerimizi kitapla tanıştırmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Katılan tüm annelere teşekkür ediyoruz" dedi.

'SINAVIN BİZE KATKISI VE FAYDASI ÇOK'

Yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Gülhayat Doğan, "Oğlum burada okuyor, kızım da ortaokulda okuyor. Onların yerinde şu an sıradayız, oturuyoruz ve sınava giriyoruz. Müdürümüzden ve okuldaki tüm öğretmenlerimizden çok memnunuz. Okumaya yönelik eğitimler ve sınavın gerçekten bize katkısı ve faydası çok. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

'BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ ÖĞRENDİK'

Şehriban Bayram, "Kızım burada okuyor, 2'nci sınıfa gidiyor. Amaç ödül değil; amaç çocuklara okumayı sevdirmek, onların yaşadığı heyecanı yaşamak. Okuduğumuz kitap da çok güzel bir kitaptı, bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Çocuklara nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Öneriyorum herkese, güzel bir duygu. Bu heyecanı yaşamak çok güzeldi" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kızıltepe'de Anneler Günü Kitap Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:25:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Anneler Günü Kitap Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.