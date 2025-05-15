Kızıltepe'de Anneler Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren annelere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kızıltepe ilçesinde 10 Mayıs'ta Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir öncülüğünde 'Haydi anne sen de oku' sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlendi. Sadece annelerin katıldığı yarışma kapsamında anneler, okuduğu kitapla ilgili soruların sorulduğu sınavlara katıldı. Sınav, ilçede belirlenen 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren annelere ödülleri verildi. Bahçelievler İlkokulu bahçesinde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Abdullah Şahin ile eşi Emine Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, okul müdürleri, öğrenciler ve sınava katılan anneler katıldı. Yarışmada birinci olan Adile Kızılçınar'a tam altın, ikinci olan İlknur Yavuz'a 24 parça yemek takımı ve üçüncü olan Özlem Akkuş Öncü'ye kahve makinesi verildi. Ayrıca sınav merkezlerindeki okul müdürlerine de plaket takdim edildi.

'ANNELERİMİZİN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLERİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Törende konuşan Okul Müdürü Mehmet Ali Demir, sınava yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Milli eğitim Bakanlığımızın 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' ile 'Kızıltepe İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Akademik Başarı Artırma İlçe Eylem Planı Projesi' kapsamında Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu olarak 'Haydi anne sen de oku' ödüllü anneler arası kitap okuma yarışması düzenlemeye karar verdik. Yarışmaya Kızıltepe'deki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerimizin anneleri katıldılar. Öğrenci annelerimiz Doğan Cüceloğlu'nun 'Geliştiren Anne- Baba' kitabını okudular ve okudukları bu kitaptan ilçemizde bulunan 12 sınav merkezinde 10 Mayıs Cumartesi günü sınava girdiler. Sınav merkezlerimize sınava giren annelerimizin olumlu geri dönüşleri bizi çok mutlu etti. Sonuç olarak, bir annenin dünyayı değiştirebileceği gerçeğinden hareketle bu anlamlı günün, başımızın tacı annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum" dedi.

Okul öğrencilerinin seslendirdikleri şiir ve şarkıların ardından kendilerini izleyen annelerine çiçek verdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı. Tören, ikramların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,