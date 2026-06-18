Konya\'da "Kudüs" konulu makale yarışması ödül töreni ve Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı

Konya'da, Türkiye genelinde lise öğrencilerinin katıldığı "Kudüs" konulu makale yarışmasının ödül töreni ile Konya Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde "Kudüs" konulu makale yarışması kapsamında makale sunumları ve ödül töreni ile Konya Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Kudüs konulu makale yarışması da gerekli farkındalığı oluşturma ve gençlerimizde bu bilinci diri tutma adına çok değerli bir çalışma olmuştur. Böyle bir yarışmanın Türkiye finallerine ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğumuz memnuniyeti de dile getiriyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş da, "Bu yarışma kalemlerin yarıştığı bir organizasyon olmasının çok ötesinde, gençlerimizin Kudüs'ü bir emanet olarak gören şuurla yetişmesine katkı sağlayacak çok kıymetli bir seferberliktir. Şüphesiz ki Kudüs, inancımızın, medeniyetimizin ve ortak hafızamızın en büyük emanetlerinin başında geliyor. Aynı zamanda adaletin, vicdanın ve insanlık onurunun da sesidir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli ise, "Gençlerimiz Kudüs'e dair araştırma yapmış, incelemeler de bulunmuş, kaynaklara ulaşmış, düşünmüş ve ulaştıkları sonuçları ilmi bir disiplin içerisinde kaleme almışlar. Bu süreç içerisinde bilgiye ulaşmanın gayretini göstermiş, farklı bakış açılarını değerlendirmiş ve düşüncelerini sistemli bir şekilde ifade etmişlerdir. Nitekim bir çalışmayı kıymetli kılan husus da merakla başlayan araştırma sürecinin bilgiye, bilginin muhakemeye, muhakemenin ise fikri olgunluğa dönüşmesidir. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek üç ayrı kategoride finale kalma başarısını gösteren öğrencilerimizin makaleleri gençlerimizin düşünce üretme kapasitesi ve araştırma azmi adına hepimiz için umut vericidir. Gördüğümüz bu tablo gençlerimizin dünyada yaşanan gelişmelere karşı duyarsız kalmadığını, yaşadıkları çağın meseleleri üzerine düşündüğünü ve sorumluluk üstlenme iradesi gösterdiğini ortaya koymaktadır. İşte bizim eğitim anlayışımızla evlatlarımızla filizlendirmek istediğimiz köklü şahsiyet vizyonu da tam olarak bu tabloda karşılık bulmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol mensupları Konya Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarını gezdi. - KONYA