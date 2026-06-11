Korkut'ta yıl sonu şenliği coşkusu - Son Dakika
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Korkut'ta yıl sonu şenliği coşkusu

Korkut\'ta yıl sonu şenliği coşkusu
11.06.2026 16:17  Güncelleme: 16:23
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Muş'un Korkut ilçesinde 75. Yıl Merkez İlkokulu tarafından düzenlenen yıl sonu şenliği, öğrencilerin halk oyunları ve müzikli gösterileriyle büyük ilgi gördü. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve çok sayıda veli katıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde 75. Yıl Merkez İlkokulu tarafından düzenlenen yıl sonu şenliği, öğrencilerin sergilediği renkli gösteriler ve çeşitli etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Yıl boyunca hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, şenlik kapsamında halk oyunları, müzikli gösteriler ve çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda düzenlenen yarışmalar da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Programda konuşan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan öğretmenlere, çocuklarının eğitimine destek veren velilere ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti. Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Ayaz, hazırlanan gösterilerden dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği yıl sonu şenliği, çeşitli yarışmaların ve ödül töreninin ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Korkut'ta yıl sonu şenliği coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Senem Gezer Senem Gezer:
    iyi bir etkinlik elbette çocukların yeteneklerini göstermeleri önemlidir ancak bu haberler biraz yüzeysel kalıyo okul öğrencilerini hazırlamak için ne kadar kaynak ayırabildi bu coşku ne kadar sürdü temmuz ağustos okula gitmezler sonra ne olur bilmiyorum ama emeğin takdir edilmesi güzel tabii 0 0 Yanıtla
  • Enver Özdemir Enver Özdemir:
    ya bunu niye şimdi haberine çıkarıyolar valla zaten geçti bile olay sanki yeni gibi yazıyolar halkoyunları müzik gösterisi tamam da kimsenin umrunda değil işte bu kafayı yemiş milletin başka derdi yok mu böyle şeyleri mi paylaşıyo 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Eren Mustafa Eren:
    ben bu yaşımda çok şey gördüm ama artık ne kime yaradığını anlamakta zorluk çekiyorum bu tür etkinliklerde kaymakam belediye başkanı konuşuyo ama çocukların eğitimi için gerçekten ne yapılıyo onu merak ettim yıl sonu şenliği güzel güzel ama sonra ne oluyo öğrenciler aynı şartlarla devam mı ediyo her sene aynı şeyler yapılıyo da bir yere varıyo mu bilmiyorum 0 0 Yanıtla
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