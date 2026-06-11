Korkut\'ta yıl sonu şenliği coşkusu

Mustafa Eren:

ben bu yaşımda çok şey gördüm ama artık ne kime yaradığını anlamakta zorluk çekiyorum bu tür etkinliklerde kaymakam belediye başkanı konuşuyo ama çocukların eğitimi için gerçekten ne yapılıyo onu merak ettim yıl sonu şenliği güzel güzel ama sonra ne oluyo öğrenciler aynı şartlarla devam mı ediyo her sene aynı şeyler yapılıyo da bir yere varıyo mu bilmiyorum