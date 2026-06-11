Muş'un Korkut ilçesinde 75. Yıl Merkez İlkokulu tarafından düzenlenen yıl sonu şenliği, öğrencilerin sergilediği renkli gösteriler ve çeşitli etkinliklerle büyük ilgi gördü.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Yıl boyunca hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, şenlik kapsamında halk oyunları, müzikli gösteriler ve çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda düzenlenen yarışmalar da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Programda konuşan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan öğretmenlere, çocuklarının eğitimine destek veren velilere ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti. Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Ayaz, hazırlanan gösterilerden dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği yıl sonu şenliği, çeşitli yarışmaların ve ödül töreninin ardından sona erdi. - MUŞ
Son Dakika › Eğitim › Korkut'ta yıl sonu şenliği coşkusu - Son Dakika
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