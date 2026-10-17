Köyceğiz\'de öğretmenlere iki günlük Maarif Modeli semineri tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlerin katıldığı eğitim semineri başarıyla tamamlandı.

Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde kurulan Yenilikçi Sınıf'ta, Dalaman, Datça, Köyceğiz, Muğla Büyükşehir, Ortaca ve Ula'dan katılan öğretmenlere yönelik iki günlük Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Semineri düzenlendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Eğitmen Figen Namalır, seminere katılan öğretmenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim ortamının hazırlanmasına katkı sunan Köyceğiz Fen Lisesi ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.