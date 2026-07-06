Köyceğiz\'de Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her sene düzenlediği Yaz Kur'an Kursları bu yıl da miniklerin ve gençlerin katılımıyla başladı.

Köyceğiz ilçe müftülüğü tarafından yürütülecek kurslara başvurular 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, öğrencilerin aileleri tarafından müftülükler aracılığıyla yapılabiliyor. Türkiye genelinde milyonlarca çocuğun yaz tatilinde dini eğitimle buluştuğu Yaz Kur'an Kursları, bu yıl 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. 6 hafta boyunca öğrenciler eğitim görecek ve kurslar 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Kurslarda Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. - MUĞLA