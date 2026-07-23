KPSS Başarıya Gidiş Yolu: Düzenli Çalışma

Uzman eğitimci İsmail Yolcu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında, "Şu anda İran'ın içinde bulunduğu durum, İsrail ile Amerika'ya karşı yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı çok popüler bir konu" dedi.

Uzman eğitimci İsmail Yolcu, KPSS'ye hazırlanan adayların son dönemde bilgi ezberlemekten çok sınav hakimiyeti kazanmaya odaklanması gerektiğini belirterek, düzenli deneme sınavları çözmenin, eksik konulara yoğunlaşmanın ve planlı zaman yönetiminin başarıyı artıracağını söyledi. KPSS'nin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçen bir sınav haline geldiğini vurgulayan Yolcu, adayların güncel gelişmeleri de yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle vatandaşlık ve güncel bilgiler konularında ulusal ve uluslararası gelişmelerin önemine dikkat çeken Yolcu, sınava çalışan adayların ise düzensiz çalışma yerine her gün belirli saatlerde disiplinli bir program uygulamasının sınava hazırlık sürecinde büyük avantaj sağlayacağını kaydetti.

"Adayların başarılı olması için birinci kural, sınav üzerinde hakimiyet kurmalarıdır"

KPSS'nin bütün sınavlarda olduğu gibi okuduğunu anlama sınavı olduğunu belirten Yolcu, "KPSS'nin son virajına doğru geliyoruz ve adayların başarılı olması için birinci kural, sınav üzerinde bir hakimiyet kurmalarıdır. Peki bu hakimiyet nasıl kurulacak? Tıpkı Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) olduğu gibi okuduğunu anlama, okuduğu metni en iyi yorumlama, ilk okuduğunda anlama, en hızlı sürede anlama ve okuduğu soruların, kelimelerin, cümlelerin çok iyi bir şekilde yorumlanmasıdır. Adayların bu yorumu da aslında sınav kitapçığına yansıtması gerekiyor. Birincisi öğrenciler kesinlikle artık kendi ritüellerini oluşturmalılar. Muhakkak bilgi edinme için yoğun bir ders çalışma programı yapsınlar ama özellikle deneme sınavlarını tıpkı gerçek deneme sınavı çözüyormuş ciddiyetiyle kendi girecekleri sınavın saatinde deneme sınavını yapsınlar ve hemen akabinde çözemedikleri ya da boş bıraktıkları soruların üzerine giderek aslında bu hakimiyeti kursunlar. Adaylarımız hangi konuda eksiği varsa, hangi konuda ciddi anlamda bir karışıklık yaşıyorsa o konu üzerinde bilinçli bir yoğunluk oluşturmalılar. Bunun için doğru kaynak edinme birinci görev. İkinci görev de kaliteli bir zaman planı yapmaktır. Çünkü öğrencilerimiz ne yazık ki sınav süresi yaklaştıkça çok dağılıyorlar ve dağınık şekilde çalışıyorlar. Ders konuları ve branşları ayırmaları gerekir. Sonra o konuların kendi içindeki konu akışlarını hazırlamalılar. Bu çok önemli. Türkçede, tarihte ya da herhangi bir dersin kendi konu akış planını yapmalılar" diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı çok popüler bir konu"

Dünyadaki ve Türkiye'deki güncel gelişmelerin KPSS'de çıkma ihtimalinin her geçen yıl arttığını ifade eden Yolcu, "Matematikte yepyeni bir formül icat edilmiyor. Türkçede yepyeni bir paragraf modeli icat edilmiyor ama vatandaşlık sorularında bazı kanunlar ve yönetmelikler güncellenebiliyor. Özellikle şu anda İran'ın içinde bulunduğu durum, İsrail ile Amerika'ya karşı yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı çok popüler bir konu. Adaylarımız, popüler konuları zaman kaybı olarak görüyorlar. Aslında bu günlük dünyanın içindeki rutin olayların hepsi bir bakıyoruz ki sınavda karşılarına soru olarak geliyor. İşte bir tanesi Hürmüz Boğazı olabilir. İran-İsrail-Amerika savaşı olabilir. En önemlisi daha geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan NATO zirvesi olabilir. Kaç NATO ülkesi var? Türkiye ne zaman NATO'ya üye oldu? NATO'ya üye olmayıp da Ankara zirvesine katılan ülkeler kimler? Bu ülkelerin hem hükümet başkanları ya da liderleri katılımcı kim bunlar önemli olabilir. Matematik ve Türkçe her zaman amiral gemisi ama vatandaşlık, inkılap tarihi ya da günümüz haberleri, adayların çok büyük yararına olacaktır" şeklinde konuştu.

"Adayların kesinlikle doğru bir zaman planlaması yapması gerekir"

Adayların KPSS sürecini doğru ve yeterli bir çalışma yöntemiyle geçirmeleri gerektiğini dile getiren Yolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde KPSS adayları işlerde çalışıyorlar. LGS ya da YKS adayları gibi tek işleri sınav değil. Çalışan öğrenciler çoğunlukta ve başka işlerle meşgul olabiliyorlar. Burada dikkat edilecek en önemli husus, adayların kesinlikle doğru bir zaman planlaması yapmasıdır. 'Aklıma geldikçe akşam saat 12'den sonra oturayım da çalışayım' olmamalı. Haftanın 7 gününde muhakkak kaliteli bir zaman ayırıp ve doğru bir çalışma modeliyle sınava doğru adım adım gitmeleri gerekiyor. Yoksa KPSS'deki konu sayısı ayrıntısı gerçekten çok fazla. Bunun için öğrencilerin daha vakit varken bugünden eylül ayının ilk haftasına kadar şimdiden başlayıp adım adım ilerlemeleri öğrencilerin lehine olacaktır." - ANKARA