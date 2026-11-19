Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından sınava ilişkin yapılan açıklamada, "25 Ekim tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Kasım tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.