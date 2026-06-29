KSBÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Törende fakültenin farklı bölümlerinden mezun olan 541 öğrenci diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olan öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerin alkışları eşliğinde diplomalarını aldı. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler uzun yıllar süren eğitimlerini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

"Empati kurduğunuz sürece tedavide başarılı olursunuz"

Törende konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, mezunlara yalnızca mesleki bilgiyle değil, insani değerlerle de donanmış sağlık çalışanları olmaları tavsiyesinde bulundu. Sağlık hizmetlerinde iletişimin en az mesleki bilgi kadar önemli olduğuna dikkat çeken Tekin, sağlık çalışanlarının hastalarıyla güçlü bir iletişim kurmasının tedavi sürecini doğrudan etkilediğini belirtti. "Sağlık çalışanları olarak en büyük eksiklerimizden biri konuşmayı yeterince sevmememizdir" diyen Tekin, mezunlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Karşınızda oturan kişi ister hasta ister sağlıklı bir danışan olsun, anlattığınız konuların çoğuna yabancıdır. Bu nedenle sanki karşınızda anneniz, babanız, evladınız ya da en yakınınız varmış gibi davranın. Yapacağınız her işlemi ayrıntılarıyla anlatın. Hastanın yerine kendinizi koyarak hareket edin. Empati kurduğunuz sürece hem tedavide daha başarılı olursunuz hem de insanların güvenini kazanırsınız."

Empatinin sadece meslek yaşamında değil, günlük yaşamın her alanında insanlara değer kattığını ifade eden Tekin, mezunların görev yapacakları her kurumda bu anlayışla hareket etmelerini istedi. Sağlık kuruluşlarına başvuran herkesin bir sıkıntısını çözmek amacıyla geldiğini vurgulayan Tekin, sağlık çalışanlarının vatandaşlara karşı sabırlı ve anlayışlı olması gerektiğini söyledi. "Hiç kimse sağlık tesislerine gezmeye gelmiyor" diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize gelen herkesin bir derdi, bir sıkıntısı var. Sorununa çözüm bulmak için geliyor. Bu nedenle karşınıza gelen insanların duasını almaya çalışın. Mazlum ve mağdur insanların duası sizin yolunuzu açacaktır. Mesleğinizi vicdanla yaptığınız sürece hem insanlar sizi unutmayacak hem de yaptığınız işten manevi huzur duyacaksınız."

Konuşmasında hızla gelişen teknolojiye de değinen Prof. Dr. Ahmet Tekin, sağlık alanında bilgi ve uygulamaların sürekli değiştiğini belirterek mezunların öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamaları gerektiğini söyledi. Mezuniyetin eğitimin sonu değil yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Tekin, "Dünya artık dijitalleşiyor ve sağlık alanında inanılmaz bir bilgi güncellemesi yaşanıyor. Mezuniyet sonrası eğitim programlarına, sertifika kurslarına ve bilimsel etkinliklere mutlaka katılın. Kendinizi sürekli geliştirin. Bilginizi güncel tuttuğunuz sürece mesleğinizde her zaman bir adım önde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

KSBÜ'nün mezunlarını yalnız bırakmayacağını vurgulayan Tekin, üniversitenin kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Bu üniversite sizin üniversiteniz. Mezun olduktan sonra da hocalarınıza danışabilir, bilgi alabilir, eksik gördüğünüz konularda destek isteyebilirsiniz. Hocalarımız ve üniversitemiz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı ödülleri takdim edildi. Daha sonra tüm mezunlara diplomaları verildi. Fakülte yaş kütüğüne mezuniyet çivisinin çakılmasıyla sürdürülen program, mezunların büyük bir coşku içerisinde keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. Aileler de bu anlamlı günde çocuklarının sevincine ortak olurken, tören sonunda hatıra fotoğrafları çektirerek mezuniyet heyecanını ölümsüzleştirdi. - KÜTAHYA