KTÜ heyeti, MSKÜ\'nün kalite güvence sistemini 27-30 Eylül\'de yerinde inceledi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) gelen değerlendirme heyeti tarafından akran değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesi ve kurumsal gelişim çalışmalarının desteklenmesi amacıyla akran değerlendirme programı düzenlendi. 27-30 Eylül tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilen program kapsamında KTÜ'den gelen değerlendirme heyeti, üniversitenin kalite güvencesi mekanizmalarını yerinde inceledi. KTÜ'den Prof. Dr. Kader Şahin, Prof. Dr. Semra Çolak, Doç. Dr. Aytaç Aydın ve Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu'dan oluşan heyet, program kapsamında MSKÜ üst yönetimi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri ile Üniversite Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinasyon Ofisi temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde üniversitenin mevcut kalite güvence sistemi ele alınırken, iki üniversite arasında kalite süreçlerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

İç paydaşlarla odak grup toplantıları yapıldı

Akran değerlendirme programı kapsamında üniversitenin farklı birimlerinden iç paydaşların katılımıyla odak grup toplantıları da gerçekleştirildi. Bu toplantılarda fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, bölüm başkanları, daire başkanları ve koordinatörlerle yönetsel süreçler değerlendirildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen oturumlarda ise araştırma ve uygulama merkezlerinin yöneticileri, akademik ve idari personel, öğrenci topluluklarının başkanları ve öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve kurumsal işleyişe ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi. Programın sonunda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, değerlendirme heyeti üyelerine katkıları ve paylaşımları dolayısıyla teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. Akran değerlendirme programının, MSKÜ'nün kurumsal akreditasyon ve kalite yol haritasına katkı sağlaması hedeflenirken, süreç kapsamında elde edilen deneyimlerin iki üniversite arasında gelecekte gerçekleştirilebilecek akademik ve kurumsal iş birliklerine de zemin oluşturması bekleniyor.