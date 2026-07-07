Küçük yaşta anne olup üniversiteden birinci olarak mezun oldu - Son Dakika
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Küçük yaşta anne olup üniversiteden birinci olarak mezun oldu

Küçük yaşta anne olup üniversiteden birinci olarak mezun oldu
07.07.2026 10:14
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Ev hanımı Hatice Kuşçalı, 42 yaşında üniversiteden bölüm birincisi olarak mezun oldu.

AKSARAY Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi 3 çocuk annesi ev hanımı Hatice Kuşçalı (42), bölüm birincisi olarak mezun oldu. Üniversiteyi okumaya pandemi döneminde karar verdiğini belirten Kuşçalı, "Bu yaştan sonra bir şeylerden fedakarlık yaparak okuyacaksam güzel bir şekilde bitirmem gerekiyor diye düşünmüştüm. Hedefim bölüm birinciliğiydi ve bölüm birincisi olarak okulumu bitirdim" dedi.

Aksaray'da 2002 yılında liseden mezun olan Hatice Kuşçalı, evlenip 3 çocuk sahibi oldu. Ev hanımı olarak çocuklarını büyüten Kuşçalı, pandemi döneminde üniversiteye okumaya karar verdi. Hatice Kuşçalı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıp Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü kazandı. 38 yaşında üniversite eğitimine başlayan Kuşçalı, bölüm birincisi olarak bu yıl mezun oldu.

'ÇOCUKLARIM İÇİN GURUR KAYNAĞI OLMAK İSTEDİM'

Yaşadıklarını anlatan Hatice Kuşçalı, "2002 yılında liseden mezun oldum. Tasarım ve çizim gibi şeyleri seviyorum ve bu yüzden mimar olmayı istiyordum. Mimarlık olmayınca halkla ilişkiler ve reklamcılık bana çok cazip geldi, ben de severek tercih ettim. Bu yaştan sonra bir şeylerden fedakarlık yaparak okuyacaksam güzel bir şekilde bitirmem gerekiyor diye düşünmüştüm. Hedefim bölüm birinciliğiydi ve bölüm birincisi olarak okulumu bitirdim. Benim için önemli olan sadece diploma almak değil; çocuklarım için de gurur kaynağı olmak istedim. Üniversiteye en başta çok çekinerek geldim. Okuldaki herkes 20'li yaşlarda, beni kabullenemezler diye düşündüm. Vizelerden sonra bir derste en yüksek notu alınca, hocamın birinden kitap hediye almıştım. Beni alkışladılar, orada bir abları olarak kabul edildiğimi gördüm. Onlara örnek oldum. Ben sürekli ders çalışılarak gençleri de teşvik ettim. Onların not ortalamalarını da etkiledim" diye konuştu.

'EŞİMİN DESTEĞİ İLE BAŞARDIM'

Eşi ve çocuklarının kendisini sürekli desteklediğini ifade eden Kuşçalı, "Eşimin desteği olmasa çok zordu. Evde ve hayatımızda eksik kalan şeyler de oldu. Her zaman eşim bu durumda yardımcı oldu. Sınav haftalarında yemek yapamadım. Sonunda ise üniversite mezunu olmak ve onu da birincilikle bitirmek eşim ile çocuklarımı da çok mutlu etti. Hedefim ise yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum. Akademik anlamda ne kadar ilerleyebilirsem. Artık benim için zaman kıymetli. 20'li yaşlarda bunu anlamak zor oluyor. Bu yaşta zamanın kıymetini insan daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

'DERSLERİNİ ÇOK İYİ TAKİP EDİP, İYİ BİR DERECE İLE BİTİRDİ'

Üniversitenin Araştırma Görevlisi Dr. Numan Can ise "Hatice Kuşçalı'nın danışmanıyım. Öğrenciler derslerde zorlanırken kendisi çok çalışkandı. Hemen buraya adapte oldu. Bunu gündelik hayatına uygulayabildi. Afiş yapıp derslerini çok iyi takip edip, çok iyi bir derece ile mezun oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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