KUDAKAF\'26 kapılarını açtı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve "Kariyerine Güç Kat" vizyonuyla yola çıkan KUDAKAF'26, iki gün boyunca kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını genç yeteneklerle buluşturacak.

29-30 Nisan 2026 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle, "Kariyerine Güç Kat" vizyonuyla düzenlenen KUDAKAF'26, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Ardahan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Bölgedeki altı üniversitenin öğrenci ve mezunlarını sektör temsilcileriyle aynı platformda buluşturan organizasyon, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan önemli bir model olarak değerlendiriliyor.

Açılışta birer konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, bu tarz organizasyonların, yalnızca istihdam odaklı etkinlikler olmadığını, ülkemizin beşeri sermayesini güçlendiren, genç yetenekleri stratejik sektörlerle buluşturan ve kalkınma hedeflerini destekleyen platformlar olduğunu ifade ettiler.

"Nitelikli insan kaynağına erişim imkanı"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı KUDAKAF'26'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu salonda bir araya gelen herkes, gençliğe duyulan inancın, bölgemize sahip çıkmanın ve geleceğe ortak bir sorumlulukla bakmanın somut göstergesidir. Atatürk Üniversitesi adına hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Bölgesel Kariyer Fuarları, 2019 yılında hayata geçirildiğinde taşıdığı vizyon bugün çok daha geniş bir zemine oturmuştur. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, geçen yıl 274 firma, 56 sponsor kurum ve 65 binden fazla öğrenci ve mezunumuzu aynı çatı altında buluşturmuştur. Bu rakamlar, yalnızca bir istatistik değildir, bölgemizin genç potansiyeline ve iş dünyasına duyulan karşılıklı güvenin sayısal ifadesidir. KUDAKAF'26 ise bu başarının üzerine yeni bir hamle ekleme kararlılığıyla yola çıkmaktadır. İnsan kaynağı, ülkemizin yüksek katma değerli üretim, teknoloji, savunma sanayi, biyoteknoloji ve ilaç sanayi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında en belirleyici etkendir. Bu fuarın gerçek değeri, imzalanan sözleşmelerde ya da dağıtılan broşürlerde değil, bir öğrencinin gözlerinde parlayan o ilk heyecanda, bir işverenin "işte aradığım isim bu" dediği o anda gizlidir. KUDAKAF, bu anların mümkün olduğu bir platform olmaya özen göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz de bu platform aracılığıyla nitelikli insan kaynağına erişim imkanı bularak kurumsal kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırabilmektedir" diye konuştu.

KUDAKAF'26'nin açılışında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na destek olan sponsorlara plaket verilmesi ardından açılış yapıldı ve stantlar gezildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:41:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.