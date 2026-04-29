KUDAKAF\'26 kapılarını açtı

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve "Kariyerine Güç Kat" vizyonuyla yola çıkan KUDAKAF'26, iki gün boyunca kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını genç yeteneklerle buluşturacak.

29-30 Nisan 2026 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle, "Kariyerine Güç Kat" vizyonuyla düzenlenen KUDAKAF'26, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Ardahan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Bölgedeki altı üniversitenin öğrenci ve mezunlarını sektör temsilcileriyle aynı platformda buluşturan organizasyon, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan önemli bir model olarak değerlendiriliyor.

Açılışta birer konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, bu tarz organizasyonların, yalnızca istihdam odaklı etkinlikler olmadığını, ülkemizin beşeri sermayesini güçlendiren, genç yetenekleri stratejik sektörlerle buluşturan ve kalkınma hedeflerini destekleyen platformlar olduğunu ifade ettiler.

"Nitelikli insan kaynağına erişim imkanı"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı KUDAKAF'26'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu salonda bir araya gelen herkes, gençliğe duyulan inancın, bölgemize sahip çıkmanın ve geleceğe ortak bir sorumlulukla bakmanın somut göstergesidir. Atatürk Üniversitesi adına hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Bölgesel Kariyer Fuarları, 2019 yılında hayata geçirildiğinde taşıdığı vizyon bugün çok daha geniş bir zemine oturmuştur. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, geçen yıl 274 firma, 56 sponsor kurum ve 65 binden fazla öğrenci ve mezunumuzu aynı çatı altında buluşturmuştur. Bu rakamlar, yalnızca bir istatistik değildir, bölgemizin genç potansiyeline ve iş dünyasına duyulan karşılıklı güvenin sayısal ifadesidir. KUDAKAF'26 ise bu başarının üzerine yeni bir hamle ekleme kararlılığıyla yola çıkmaktadır. İnsan kaynağı, ülkemizin yüksek katma değerli üretim, teknoloji, savunma sanayi, biyoteknoloji ve ilaç sanayi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında en belirleyici etkendir. Bu fuarın gerçek değeri, imzalanan sözleşmelerde ya da dağıtılan broşürlerde değil, bir öğrencinin gözlerinde parlayan o ilk heyecanda, bir işverenin "işte aradığım isim bu" dediği o anda gizlidir. KUDAKAF, bu anların mümkün olduğu bir platform olmaya özen göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz de bu platform aracılığıyla nitelikli insan kaynağına erişim imkanı bularak kurumsal kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırabilmektedir" diye konuştu.

KUDAKAF'26'nin açılışında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na destek olan sponsorlara plaket verilmesi ardından açılış yapıldı ve stantlar gezildi. - ERZURUM