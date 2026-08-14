Kur'an Kursu Kapanış Programı - Son Dakika
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Kur'an Kursu Kapanış Programı

Kur\'an Kursu Kapanış Programı
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216 genç, Çarşamba Gençlik Merkezinde düzenlenen Kur'an kursunu başarıyla tamamladı.

Samsun'un Çarşamba Gençlik Merkezinde yaz kursları kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim Kursu Kapanış Programı ile eğitime katılan 216 gencin azmi ve başarısı taçlandırıldı.

Çarşamba Gençlik Merkezinde, Çarşamba İlçe Müftülüğü ve Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 6 Temmuz 2026 tarihinde açılan Kur'an-ı Kerim kursu tamamlandı. Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim okuma, Temel Dini Bilgiler ve Siyer-i Nebi eğitimi alan 216 öğrenci, Gençlik Merkezinde düzenlenen sportif ve sosyal etkinliklerle de hem eğlenme hem de öğrenme imkanı buldu.

Kurs süresince büyük bir özveriyle derslerine devam eden gençlere katılım ve başarı belgeleri, Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu ve kurs eğitmenleri tarafından takdim edildi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kursa katılımlarından dolayı tebrik ediyor, emek veren tüm eğitmenlerimize, bizlere güvenen ve destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Her zamankinden daha çok ahlaki değerlerimize ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, çocuklarımızın milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmeleri bizleri mutlu etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kur'an Kursu Kapanış Programı - Son Dakika

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