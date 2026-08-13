Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi
Çermik'te yaz Kur'an kursu kapanış programında ilahi ve şiir dinletisi yapıldı, hediyeler verildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.
Korudağ Mahallesi Camii'nde düzenlenen program İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda öğrenciler, Kur'an tilavetinde bulunup, ilahi ve şiir dinletisi ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi.
Müftü Kızılarslan yaptığı konuşmada, Kur'an'ı öğrenmenin, anlamanın ve hayatımıza tatbik etmenin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Program hediye takdimi ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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