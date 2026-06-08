Kütahya\'da B-Reçete Eğitimi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe genelindeki çeşitli köylerde üreticilere yönelik B-Reçete eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen eğitimlerde, bitki koruma ürünlerinin doğru, etkili ve bilinçli kullanımı, B-Reçete uygulamalarının önemi ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında üreticilere kapsamlı bilgiler veriliyor. Ayrıca, tarımsal üretimde insan sağlığına ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve üreticilerin güncel uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA