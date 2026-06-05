Kütahya\'da Çocuk İlmihali Yarışması Sonuçlandı

Kütahya İl Müftülüğü tarafından hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören ortaokul seviyesindeki öğrencilerin ilmihal ve dini bilgiler alanındaki bilgi düzeylerini ölçmek, öğrenme süreçlerini desteklemek ve başarılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Çocuk İlmihali Bilgi Yarışması sonuçlandı.

İl genelinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, dini bilgiler ve ilmihal konularındaki bilgilerini sergileme fırsatı buldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler belirlenirken, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yarışmada birinciliği, Kütahya Hesna Köksal Hayme Hatun Kur'an Kursu öğrencisi Ayşegül Ulusoy elde etti.

İkincilik derecesini ise Afra Esen, Ayşe Mehlika Önsay, Ayşe Zeynep Başoğlu, Ceylin Kaygısız, Hafsa Baksi, Hayrunnisa Ay, Melisa Şahin ve Meryem Dilara Dengeşik paylaştı.

Üçüncülük derecesine layık görülen öğrenciler ise Aişe Kulalı, Esat Kocabaş, Hatice Kübra Çavlı, Melike Şahin, Meryem Özsarı, Rabia Yüsra Mete, Yağmur Kök, Zeynep Demirkan ve Zeynep Rana Öner oldu. - KÜTAHYA