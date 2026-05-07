Şaphane\'de üreticilere kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları eğitimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde üreticilere yönelik kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Şaphane Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa, TAGEM Bitki Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Suat Kaymak ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, Dr. Başak Çinkul ve Dr. Dilek Poyraz katılım sağladı.

Eğitim kapsamında üreticilere kiraz ve vişnede görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda, verim ve kalite kayıplarının önlenmesine yönelik uygulanabilecek mücadele teknikleri ile erken müdahalenin önemi anlatıldı. - KÜTAHYA