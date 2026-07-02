Kütahya\'da ORKUT Ekibi Eğitimi Tamamladı

Kütahya'da görev yapan 36 gönüllü orman personelinden oluşan Orman Arama Kurtarma Timleri (ORKUT), eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak ekim ayında gerçekleştirilecek AFAD akreditasyonu sınavına odaklandı.

Kütahya, Emet, Tavşanlı ve Simav Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan 2 işletme şefi, 3 orman muhafaza memuru ve 31 yangın işçisinden oluşan 36 kişilik ekip, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı eğitim programına katıldı. Haziran ayı boyunca teorik eğitimler, arama-kurtarma teknikleri uygulamaları ve gece arazide kalma eğitimlerini tamamlayan gönüllü personel, zorlu süreci başarıyla geçti. Ekim ayında yapılacak akreditasyon sınavını da başarıyla tamamlamaları halinde ORKUT ekibi, AFAD sistemine resmen dahil olarak muhtemel afet ve acil durumlarda aktif görev üstlenecek. - KÜTAHYA