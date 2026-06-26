Kütahya'da 2026 yangın sezonuna hazırlık tatbikatı - Son Dakika
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Kütahya'da 2026 yangın sezonuna hazırlık tatbikatı

Kütahya\'da 2026 yangın sezonuna hazırlık tatbikatı
26.06.2026 09:55
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Kütahya'da 2026 yangın sezonu için geniş kapsamlı tatbikat yapıldı, müdahale kapasitesi test edildi.

Kütahya'da 2026 yangın sezonu öncesinde orman yangınlarına hazırlık kapsamında geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin orman varlığı bakımından önemli illeri arasında yer alan Kütahya'da, muhtemel yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve sahadaki uygulamaları yerinde göstermek amacıyla düzenlenen tatbikat yoğun katılımla yapıldı.

Senaryo gereği çıkan bir orman yangınına hızlı şekilde müdahale eden ekipler; kara unsurları, su tankerleri, arazözler ve yeni nesil teknolojik ekipmanlarla yangına müdahale etti. Tatbikatta, ekiplerin stratejik yerleşimi, haberleşme ağının etkin kullanımı ve koordinasyon kabiliyeti dikkatle test edildi.

Yetkililer, yangınla mücadelede erken müdahalenin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, benzer tatbikatların sezon boyunca hazırlık seviyesini üst noktada tutmak için devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, 3. Sayfa, Kütahya, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya'da 2026 yangın sezonuna hazırlık tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 2026 yangın sezonuna hazırlık tatbikatı - Son Dakika
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